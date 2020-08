Jalgpallurid said karikavõistlustel teada järgmise ringi vastased

Ülejäänud üheksa Premium liiga klubi said vastasteks kas Esiliiga B-s või madalamates liigades pallivad meeskonnad. Konkurentsis on kokku kaheksa Esiliiga ja Esiliiga B võistkonda ning lisaks 21 madalamate liigade klubi. Rahvaliiga esindajaid on 32 parema hulgas kaks. Hetkeseisuga on pidamata ka üheksa kohtumist 1/32-finaalides ning need mängud peetakse kuu lõpus.