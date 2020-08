Töötuse määr tõusis 7,1 protsendini

Statistikaameti juhtivanalüütik Eveli Voolens kinnitab, et teise kvartali tööturu näitajad peegeldavad koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi mõju. „Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes on langenud nii tööhõive kui ka tööjõus osalemise määr. Töötuse määr on omakorda kahe protsendipunkti võrra tõusnud,“ ütleb Voolens.