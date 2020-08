Ööpäevaga lisandus 3 positiivset testitulemust

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 2 positiivset testi tulemust Harjumaale (mõlemad Tallinna) ja 1 Tartumaale. Nakatumiste allikad on veel selgitamisel.

14. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 8 inimest, juhitaval hingamisel on ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 397 COVID-19 haigusjuhtumit 384 inimesega.