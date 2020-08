Sõrandu vabatahtlik päästekomando palub abi

Komando pealik Janis Neemsalu täpsustas, et masinad rüüpavad 50 liitrit saja kilomeetri kohta. "Mõnikord on väiksem auto sündmusel kaasas, et kanistritest bensiini juurde tankida,“ rääkis ta.

Kurb on aga see, et janused masinad raputavad tugevalt komando eelarvet. "See võib lõpuks viia kokkuhoiuni kogukonna turvalisuse arvelt," sõnas ta hoopis tõsisemalt.