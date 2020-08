Laste motopäev annab võimaluse mototehnikaga sinasõbraks saada

Ürituse eestvedaja Tanel Teas ütles, et kõigil kel võimalik palutakse kaasa võtta kahe- või neljarattaline sõiduvahend, millega krossirajal saaks mõned kiiremad tiirud teha, et oma sõiduoskused proovile panna. "Kel veel pole head mootoriga sõpra, tulgu ikka. Anname oma jaod proovida, et tekiks tunnetus ja teadmine, kas ala sobib või mitte," lausus ta.