Turniiri korraldaja, Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et Paide keskväljak võõrustas ööturniiri ja segapaare üle Eesti teist korda.

"Segapaaridele on turniir seetõttu, et siis on võimalus mängima tulla nii meestel kui naistel. Nii pole kedagi eelistatud ega kellelegi liiga tehtud," lausus ta.