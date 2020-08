Mis Arvamusfestival? Unistage aga Rally Estoniast! Tõeliselt pöörane motopidu käib Türil romuringil!

Eksib see, kes nimetab populaarset rahvaspordi ala romuralliks, kus eesmärk masin ribadeks sõita.

Romuring on omamoodi romuautode kestvussõit, kus eesmärk on koguda võimalikult palju läbitud ringe. Tõsi selle juures saab plekk kõvasti valu ja kaugeltki kõik masinad ei kesta võistlusroundi lõpuni.

Romuring on tõeline pereüritus, kus ei leia tülpinud nägusid, keda vägisi on kaasa veetud. Nii emad-isad, vanaemad-vanaisad naudivad herilasepilvena üksteise järgi tuiskavate autolaadsete vormitute rallikate möirgeid, masinate vaimukat disaini, bensiini ja kõrbeva õli segunenud vingu.

Raja kõrval toidab rõõmus noor ema mõnekuust rahuliku ilmega tukkuvat põngerjat. Järgmise künka on vallutanud kesvamärjukest hindav seltskond. See on õhkkond, mida 15 kilomeetrit eemal samal ajal peetav hillitsetud Arvamusfestivali publik iial ei saavuta rääkimata rahvusvahelisest Rally Estoniast, mis saab olema üliturvatud ja steriilne.