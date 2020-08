Pärastlõunal selguvad Paide Keskväljakul rannavolle Eesti meistrid

Võistluste organisaator, Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld kinnitas, et Paides on võistlustules kõik Eesti paremad mängijad.

Kui varem karikasarja etappidel on võitlustules olnud ka Läti ja Leedu tugevamad paarid, siis Eesti meistrivõistlustel külalistel asja pole - osaleda saavad vaid Eesti mängijad.

Meestest on favoriitideks Nõlvak – Tiisaar, neile pakuvad konkurentsi Timo Lõhmus – Dmitri Korotkov, Kollo – Venno, vennad Siim ja Märt Tammearu, Sander Steinberg – Urmas Piik, Argo Arak – Kaspar Pomerants, Rasmus Meius – Kaur Erik Kais jt.

Naistest on soosikuks meie ainus täielikult rannavõrkpallile pühenduv paar Soomets – Hollas. Kõrgete kohtade nimel tahavad kindlasti sõna sekka öelda Renate Pikk – Juudit Kure-Pohhomov, Kristi Nõlvak – Merilin Paalo, Mari Loorman – Marie Pohlak.

Meestest jõudis otse alagrupist veerandfinaali Eesti esiduo Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar, kes teenisid kaks kindlat 2:0 võitu. Nende vastaseks olevad Siim Ennemuist ja Kaarel Pomerants pidid homsetele mängudele jõudmiseks pidama kolm kohtumist ja said otsustavas mängus 2:0 jagu kvalifikatsioonist tulnud Kevin Helimetsast - Juhan Püvist.

Põnev paar on kunagised U19 maailmameistrid Kristo Kollo ja Oliver Venno ning Karl Jaani - Steven Kabanen. Nimelt on Kollo ja Jaani koos kõrgemal tasemel rannavollet mänginud ja ka olümpiapiletit jahtinud. Alagrupis said praegused saalikoondise mehed esikoha ehk pääsesid otse kaheksa parema sekka. Jaani ja Kabanen pidid pidama otsustava kohtumise, kus saadi 2:0 jagu Sander Talistust - Siim Rantanenist.