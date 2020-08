Muuseumiööl ootavad külalisi enam kui 160 muuseumi ja põnevat paika

"Kui kevadel olime sunnitud muuseumiöö edasi lükkama, puudus kindel teadmine, kas augustis muuseumide suursündmust korraldada saab. Täna aga saame olla rõõmsad, et nii keerulise perioodi kiuste on rohkem kui 160 muuseumit ja muud paika valmis oma uksed külastajatele tasuta avama; kui kõik vastutustundlikult käitume, saame kindlasti sündmuse turvaliselt korraldatud. Muuseumitel on olnud aega teha öö plaane nii, et kõikidel oleks külla tulles turvaline. Selle kohta, mis täpsemalt igas kohas toimub, saab infot öö kodulehelt," rääkis muuseumiöö programmijuht Vivian Siirman.