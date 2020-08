Kurjad ilmad ootavad oma vihmavarju alla erinevaid üritusi

MTÜ Järva Arengu Partnerid konsultant Sille Pudel rääkis, et praeguseks on festivali kavas peaaegu 30 üritust ning ürituste nimekiri täieneb iga päev. "Festivali kavast leiab erinevad elamusi pakkuvaid või erineva suunitlusega üritusi kogu perele, näiteks koolitused, käsitöötoad, laadad, matkad, kontserdid, näitused, peod, spordisündmused, tervise üritused, toidupakkumised ja palju muud," märkis ta.

Samas tõdes Pudel, et häid üritusi mahub Kurjailma festivali sümboliks oleva punase vihmavarju alla palju. "Seega kutsun kõiki, kes pakuvad elamusi või kel on plaanis korraldada ajavahemikus 19. september kuni 30. november Järvamaal üritusi, lisama need festivali ürituse kavva," lausus ta.

Need, kes on oma ürituse festivalile juba üles andnud või need, kes kavatsevad seda veel teha, on kõik oodatud osa saama 27. augustil kell 17 Roosna-Alliku mõisas toimuvast Kurjailma festivali teabepäevast. "Teabepäevale on vajalik eelregistreerimine festival@kurjailma.ee hiljemalt 25. augustiks," lisas ta.