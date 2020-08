Paide-Türi rahvajooks jääb tänavu ära

Korraldajate sõnul on praeguse seisuga Covid-19 näitajad üha enam pead tõstmas ning esineb ebaselgust selle osas, kas või millised piirangud sügisel kehtestatakse või jätkuvad. Kui tänase seisuga on kehtestatud piir, et avalikul väliüritusel võib osaleda maksimaalselt 2000 inimest ja selline piir jätkub ka septembris, ei ole korraldajate hinnangul võimalik jooksu läbi viia. Tavapäraselt on jooksust osa võtnud üle 3000 inimese ning näiteks eelmisel aastal oli registreerunuid enam kui 4000.