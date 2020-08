Valdavalt kunstnike viimaste aastate joonistustest kokku pandud näitusel on ka joonistusi, mis tehtud 25 aastat tagasi. Kokku on mõisa pararaadringi ümber 40 pilti.

Kunstnik Margot Kase sõnul on istallatsioonis joonistusi nii kohalikest kui eksootilistest loomadest. "Üksikud installatsioonisildid vahendavad mõne meetri kaugusel elavaid liike, nagu parkides sildid seda üldjuhul teevad, kuid enamik kujutatud loomi on kohalike, see tähendab, Eestis elavate liikide kauged sugulased, kellega kohtumine seekord vaid mõtteline."