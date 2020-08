99 päeva pärast saab kergliiklusteed mööda Viisu

"Oleme Paide poolt kergliiklustee pikendamist kaua oodanud. Jalakäijate liiklemine Viisust Rakvere maanteeni muutub tee valmimisega oluliselt turvalisemaks. Samuti pääsevad Vodja kooli õpilased tiheda liiklusega tee pervel kõndimisest. Eriti ohtlik on maantee Vodja jõe silla juures, kus sõidutee on nii kitsas, et kaks masinat mahuvad teineteisest vaevu mööda, rääkimata jalakäijatest," rõõmustas Viisu külavanem ja Paide linnavolikogu esimees Aivar Tubli.