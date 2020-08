Sportlik suvelaager ootab lapsi suvest viimast võtma

Gritšenko märkis, et laager osutus eelmisel aastal ülimenukaks ja selle põhjal otsustasid nad seda teha ka tänavu. "Tegemist on linnalaagriga, mis kestab 24.–26.augustini. Igal hommikul koguneme kell 10 ja laagripäeva kestab kella 16ni," selgitas ta.

Gritšenko märkis, et lapsed ööbivad kodus ja kogunevad igal hommikul uuesti, et veeta koos tore päev. "Laagrilised saavad osalustasu eest särgi, iga päev lõunasöögi ja neid juhendavad oma ala parimad treenerid," ütles ta.

Laagrisse võetavate laste arv on Gritšenko sõnul siiski piiratud. "Saame vastu võtta kõige rohkem 60 noort vanuses 7–12 eluaastat. Noored jagunevad vanuse järgi gruppidesse, et neil oleks koos huvitav ja lõbus olla," täpsustas ta.

Gritšenko hoiatas, et laagripäevad on pikad ja tegusad ning vanemad võivad arvestada sellega, et õhtuti jõuavad koju väsinud, kuid loodetavasti õnnelikud lapsed. Ta lisas, et kolme päevaga õpitakse tundma selliseid spordialasid nagu kergejõustik, maadlus, jalgpall, võrkpall, ujumine, ratsutamine, vibusport ja orienteerumine.