Kärmemad turukülastajad saavad kringlist suu magusaks

Esimene Türi OTT toimus 22. augustil eelmisel aastal ja kui paar erandlikku päeva välja arvata, on ostjad-müüjad igal neljapäeval turul ostlemas ja kauplemas käinud. Ka märtsis kehtestatud eriolukord ei takistanud OTTi toimumist ning vastvalt oludele organiseeriti see veidi ümber - ostjad said müüjatelt kauba Facebooki teel eelnevalt ära tellida ning kraam toimetati soovija koduukseni. Nii mõnigi OTTil aasta eest alustanud müüja on nüüdseks juba oma ettevõtte loonud.