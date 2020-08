Türi muusikakooli õpilased olid edukad rahvusvahelisel konkursil

Õpetaja Viia Ivaski flöödiklassi õpilane Helena-Elis Pärenson saavutas I koha ja Kristiina Theresa Miller II koha. Õpetaja Helen Oti tšelloklassi õpilased Teele Lotte Trug ja Karola Lee Aasavelt ning õpetaja Maris Viisma viiuliklassi õpilane Annaliisa Aren said III koha. Keerulise olukorra tõttu toimus konkurss videovooruna. Kõikide pillimängijate kontsertmeister on Siret Heinaste.

Konkursi korraldasid koostöös mittetulundusühingud “Musical Culture of Karlsruhe” ja „Kulturamta“ Saksamaalt, Rostovi regiooni muusikaühing Venemaalt ja Long Island Conservatory of Music USA-st, New Yorkist.