Eestisse jõudis pahavaravõrgustiku Emotet uus laine

Emoteti pahavara levitatakse üldiselt e-kirjadele lisatud dokumentide kaudu, kasutades juba kompromiteeritud kontodelt leitud meilivestlusi. Tuttavalt inimeselt või koostööpartnerilt tuleb sageli jätkuks senisele kirjavahetusele e-kiri, mille küljes on manus ja lakooniline teade, näiteks ingliskeelne „Please confirm” või „Manuses on uus arve“. Manus on näiliselt tavaline Wordi fail, mille avamisel on näha, et teatud makrosisu on keelatud. Selle lubamiseks peab tegema veel ühe kliki (inglise keeles „Enable Content”, eesti keeles „Luba sisu“).