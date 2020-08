Reps ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et et uus kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt, kuid koroonaviiruse leviku tingimustes on ennetusabinõud jätkuvalt üliolulised. Ta nentis, et Eestis on viiruse levik kontrolli all, kuid viirus ei ole kuhugi kadunud.