Paides koguneb sada külgkorviga tsiklit

Üritust juba kolmandat aastat korraldav Tõnu Ehasalu üles, et kuigi eelkirjapanekut ettevõtmisel pole, loodab ta sadakond mootorratturit oma kolmerattalisega ikka kohale meelitada. "Palju on helistatud ja uuritud, kas üritus ikka toimub ja mida peale paraadil sõitmise veel teha saab. Tundub, et huvi on suurem kui eelmisel aastal," lausus ta.

Kogunemine toimub Ehasalu sõnul Paide muusika- ja teatrimaja parklas, kus siis linnarahvas saab tunni aja jooksul unikaalseid sõidukeid uudistada ning motomeestega juttu puhuda. "Kell üks suundume paraadsõidule, mis viib külgkorviga mootorrattad Väätsa ja Türi kaudu Taiksesse," täpsustas ta.

Päeva põnevam ja lõbusam osa saabki Ehasalu sõnul olema just Taikse seltsimaja juures, kus pannakse püsti tõeline rahvalik perepidu. "See on üritus, kus tegevust leidub nii lastele, naistele kui jõrmidele meestele. Võistlused ja meelelahutus on korraldatud selliselt, et osalemislusti jaguks kõigile," tutvustas ta.

Üks atraktiivsemaid proovikive saab Taikses olema tsikli tasakaalu ajamine. "Tavaliselt tehakse sellisel kiigetaolisel alusel auto tasakaaluvõistlust, kuid meie laseme osalejail tasakaalutunnetust proovile panna just nimelt mootorrattaga," selgitas Ehasalu.

Lisaks sellele toimuvad ka muud rahvalikud mängud ja võistlused nagu kasti hoidmine, köievedu, orienteerumine ja palju muud. Nagu motoüritustel tavaks, on huvilistele vaadata ja proovida toodud erinevad mootorsõidukid. "Ennekõike on muidugi mõeldud sealjuures lastele, et äratada neis juba maast madalast motohuvi," sõnas Ehasalu.