Uus mobiilirakendus HOIAtab koroonaviiruse eest

„Efektiivseim meede koroonaviiruse leviku piiramiseks on püsida haigussümptomite korral kodus ja pöörduda perearsti poole ning hoida tervena ringi liikudes turvalist vahemaad teiste inimestega. Kui aga soovime oma harjumuspärase eluga jätkata – käia tööl ja koolis, teatris ja kontsertidel, sõita ühistranspordiga või reisida, siis ei ole meil tõenäoliselt alati võimalik piisavat distantsi hoida,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Terviseamet jätkab oma igapäevast tööd nakatunute ja nende lähikontaktsete tuvastamisel, aga saame igaüks viiruse leviku tõkestamiseks ka oma panuse anda. Koroonaviiruse rakendus on meile kõigile üks täiendav tõhus vahend selleks, et võimalikke nakkuslikke kontakte vähendada. Kutsun Eesti inimesi üles hoidma ennast ja oma lähedasi ning aitama rakenduse kasutamisega privaatselt ja turvaliselt kaasa viiruse leviku piiramisele.“