Uhke paraad liikus mürinal Paidest Taiksesse

Üritust juba kolmandat aastat korraldav Tõnu Ehasalu üles Järva Teatajale eelnevalt, et kuigi eelkirjapanekut ettevõtmisel pole, loodab ta sadakond mootorratturit oma kolmerattalisega ikka kohale meelitada. "Palju on helistatud ja uuritud, kas üritus ikka toimub ja mida peale paraadil sõitmise veel teha saab. Tundub, et huvi on suurem kui eelmisel aastal," lausus ta.