Veebilehel on vaadeldud kõiki peamisi omavalitsuste vastutusvaldkonna teenuseid. Näiteks hariduse, kultuuri, taristu, jäätmemajanduse, turvalisuse ja sotsiaalvaldkonnast. Teenuseid on hinnatud ühtse hindamismetoodika alusel. Pakutavate teenuste kohta sisendit on kogutud riiklikest registritest ja riigiasutuste andmebaasidest, kohalikelt omavalitsustelt neile saadetud küsitluste ning elanike rahulolu uuringu kaudu.