Nädalavahetusel kimbutavad äike ja hoovihm

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast keskööd võib Lääne-Eestis kohati hoovihma sadada. Paiguti tekib udu. Kagu- ja lõunatuul tugevneb hommikuks 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 10..16, rannikul kuni 20°C.

Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Hommikul Lääne-Eesti saartele jõudev vihmasadu levib aeglaselt edasi mandrile. Paiguti on äikest ja sadu on tugev. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, puhanguti kuni 17 m/s, õhtupoolikul pöördub saartelt alates edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18..24°C.