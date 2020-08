Ööpäevaga lisandus 17 positiivset koroonaviiruse testi

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset testi tulemust Harjumaale (2 Tallinna), 1 Tartumaale (Tartu linna), 1 Võrumaale, 1 Pärnumaale, 9 Ida-Virumaale ning 2 positiivse testitulemuse andnul puudus rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaa juhtumite puhul oli ühel juhul tegemist perekondliku nakkusega ning ülejäänud kahe juhtumi nakatumise asjaolud on veel täpsustamisel. Kokku on tänahommikuse seisuga terviseameti Põhja regionaalosakonna poolt aktiivsel jälgimisel 217 inimest.

Tartumaale ja Võrumaale lisandunud juhtumite puhul on tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega. Tartumaal on tänahommikuse seisuga aktiivseid koldeid 4: perekondlik kolle – 5 haiget, Vabanki puhang 37 nakatunuga, Naiivi puhang 21 nakatunuga ja Shootersi puhang 20 nakatunuga. Lõuna regionaalosakonna poolt on aktiivsel jälgimisel 222 inimest.

Ida-Virumaa 9 juhtumi puhul on ühel juhul haigus sisse toodud Itaaliast, 5 juhul toimus nakatumine töökohas (Estonia kaevandus), ühel juhul Jõhvi Keldris ja ühel juhul pereringis. Ühe juhtumi puhul on asjaolud veel täpsustamisel. Jõhvi Keldri koldes on hetkesisuga 20 inimest. Ida regionaalosakonna poolt on aktiivsel jälgimisel 175 inimest.

Pärnumaa juhtum oli sisse toodud Prantsusmaalt. Lõuna regionaalosakonna poolt on aktiivsel jälgimisel 13 inimest.

21. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 10 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid ei avatud. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 400 COVID-19 haigusjuhtumit 387 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2011 inimest. Neist 1 531 inimese (76,1%) haigusjuhtum on lõpetatud, 480 inimese puhul (23,9%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 8,4.