Ajaloo tähtsaima mängu lävel seisva Paide linnameeskonna fänn Ketlin Mägi kavatseb tulihingeliselt oma lemmikmeeskonnale kaasa elada ka siis, kui ei saa seda teha staadioni kõrval. Nende kahe aastaga, mil ta süda on jalgpalli rütmis tuksunud, on ta selgeks saanud, kui oluline on sportlastele omade toetus.