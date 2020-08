Järvamaa noorsuusatajad noppisid rullsuusatamise MK-etapil häid kohti

Täna rullsuusatamise MK-l olid meie sportlastest võistlustules Anni, Laura ja Kaarel. Anni võttis juunioride vanuseklassis kindla võidu!!! 🌷 🌷 Õnnitlused!! Laura sai samas vanuseklassis 5.koha ja Kaarel meeste vanuseklassis 13.koha. Taas on meie sportlased stardis pühapäeval.

