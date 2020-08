Projekt Õpside debüütalbum jõudis trükki

"Meie plaat "Akadeemikud" on alates neljapäevast trükkimises Baltic Disc OÜ-s ning jõuab peatselt meie kallite hooandjateni ja kõigi huvilisteni. Alates septembrist on meie albumi materjal kätte saadav ka Spotify's ja teistes kanalites," kirjutab bänd Facebookis.

Bändi üks liikmeid, Järva-Jaani kooli direktor Raigo Prants, ütles juunis, et tegutsenud on nad poolteist aastat. Selle aja jooksul pole sugugi ainult kavereid mänginud, vaid ka ise laule kirjutanud. Tundus, et nüüd on õige hetk kaheksa lugu plaadina välja anda.