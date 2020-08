Kriisis tuleb näha pikka plaani ja hoida noori

Kestlikkuse vaatenurgast on nii mõnigi ettevõte pidanud kriitiliselt ümber hindama ka oma töötajate ja kompetentside vajaduse. Osa ettevõtteid on tööjõudu puudutavad otsused juba teinud, kuid paljud on lükanud otsustuse sügisesse, mil algavad järgmise aasta eelarve ja strateegia arutelud.