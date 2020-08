Järvamaa muuseumi teadusjuhi Ründo Mültsi sõnul on Järvamaa muuseum üle-eestilise ettevõtmise raames avatud 29. augusti õhtul kell 18-23. Ta rõhutas, et muuseumiööl on külalistele avatud vaid Järvamaa muuseum. Ajakeskust Paide vallitornis saab külastada üksnes hilisõhtuse rännaku ajal.