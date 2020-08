Türi vald muutub keskkonnateadlikumaks

Täna, 25. augustil saab alguse kampaania “Meri algab siit”, mille eesmärk on parandada Eesti jõgede, järvede ja eelkõige Läänemere tervist ning suurendada eestimaalaste keskkonnateadlikkust. Kampaania käigus märgistatakse 15 linnas kokku ligi 1000 sademevee kaevuluuki, et teavitada inimesi sellest, millist ohtu endast kujutavad sademeveega Läänemerre sattuvad sigaretikonid. Eestis satub igal aastal tänavale ja sealt kanalisatsiooni ligi miljard suitsukoni.

Suitsetajatele omane komme poetada suitsukonisid vihmavee äravoolu restkaevudesse tähendab suurt keskkonnariski, millest inimestel pole tihti aimugi. Läänemere üks suurimaid reostajaid on sigaretikonid. Valitseb valearusaam, et konisid ja muud setet puhastab veepuhastusjaam, kuid tegelikult suubub suurem osa vihmaveest koos konidega otse lähimasse veekogusse. Lisaks plastikust filtrile, mis ei ole biolagunev, on suitsukonis peidus üle 40 ohtliku keemilise ühendi. Põhjus, miks konid merre satuvad, on kas puuduv sademevee kaevuluukide kogumiskamber või plastkiust sigaretikonide kiire lagunemine väikesteks osadeks, mis põhjustavad merebioloogiale suurt kahju.