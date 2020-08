Wildin´ Paide turundusjuht Johanna Tuisk märkis, et talle teadaolevalt teeb Puusepp tõepoolest Paides viimase esinemise. "Tema juhtida on terve peoõhtu ja just tema valib esinejate vahele plaadimuusikat," täpsustas ta.

Andres Puusepp kirjutab oma Facebooki lehel, et on 15 aastat tegevdiskorina mööda pidusid ringi käinud ja muusikat valinud. "Mind on tunnustatud Eesti populaarseima diskori tiitliga. Olen saanud nii palju toredate ja huvitavate inimestega tuttavaks ja nii mõnedki on sõbrad tänaseni," lausub ta.