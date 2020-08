Järva valla võimuliit lagunes

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja seni Järva valla volikogus opositsioonis olnud valimisliidud Suur-Järvamaa ning Järva valla heaks on otsustanud alustada koostööd, et moodustada uus ja tõhus koalitsioon. Kolm osapoolt on ühisel meelel, et Järva vald vajab suuremat tõuget ääremaastumise peatamiseks ja valla elanike heaolu tõstmiseks.