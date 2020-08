Pahategijad katsusid taas Murumoori maja kallal rammu

Facebooki lehel „Teeme koos Türi linnast ja vallast hea elukoha” andis üks linlane teada, et taas kord on mängupargi majake lõhutud ning atraktsioonide kallal jõudu katsutud ning neid soditud.

Kahe aasta eest mängupargi alal avatud ökomajake, mis peaks pargi külastajatele päikese ja vihma eest varju pakkuma, on pahatahtlike lõhkujate käes kannatada saanud. Keegi on mättaonni seinast välja kangutanud tugevduseks mõeldud puupakke ning seetõttu on ka pakke siduv savikrohv pudenenud ja onnikese seinas haigutab nüüd inetu auk.