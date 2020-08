Kunstnik Hendrik Hürden avab Tallinnas isikunäituse

Näitus "Ühe kilu lugu" koosneb kaheksast akrüülmaalist, millel enamasti must-valgelt ja fotoreastlikult maalitud kilu on kujutatud erinevates situatsioonides ja erinevates une seisundites.

"Rohkem kui pool aastat tagasi panin Saaremaal oma vanemaid külastades hommikusöögi lauas tähele üht klaasist vürtsikilu purki mille kaanel oli silt must-valge kiluga. Profiilis rustikaalselt kujutatud kala tekitas minus tunde, et ta ei jäta mind veel rahule ka peale hommikusöögi lauast lahkumist. Ma vaatlesin seda kala kujutist pikalt ja vajusin tõsise näoga justkui hüpnoosi. Hiljem nägin mitmel ööl unes seda kilu seismas/ujumas silmitsi erinevate kummaliste seikluste ees ning ka need unenäod olid must-valged. Meenutades kala purki ja unenägusid sündis idee jutustada ühe kilu lugu. Selles loos on kilu oma enda unenägude kangelane," rääkis kunstnik Henrik Hürden inspiratsiooniallikast.