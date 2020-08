"Kose-Võõbu lõigul on teekaamerad, ilmajaamad ja muud intelligentsed teeseadmed. Kiiruskaameraid sellel teel ei ole ning neid me paigaldada ei planeeri," ütles maanteeameti teehoiu korraldamise osakonna juhataja Erkki Vaheoja uudisteagentuurile BNS.

"Uued 2+2 ja 2+1 teed ehitatakse nii, et need oleksid ohutud, mistõttu me statsionaarseid kiiruskaameraid paigaldama ei pea," lisas ta.