Eesti kiireim motoneiu: paljud naised ei julge koos meestega sõita

ERR spordiportaal kirjutab, et number 46 Yamaha tsikliga sõitev Kadri Ehamäe on Eesti edukaim naiskrossisõitja. Ehamäe kihutas viie päeva eest Tihemetsas toimunud Eesti meistrivõistluste etapil ja oli kiireim naine. Kodus tuleb nii temal kui ka teistel naistel võistelda koos meestega. Kuus krossinaist kihutas viimati koos 26 meesveteraniga ühisel rajal.

Et kriitiline arv naisi, kes tahaks tiitlile kihutada, on olemas, siis kavatseb mootorrattaspordi föderatsioon järgmisel aastal korraldada Eesti meistrivõistlustel naistele eraldid sõidud. See peaks motokrossi juurde tooma ka rohkem naisi.