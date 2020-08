Tublisid ettevõtjaid saavad tunnustada kõik järvalased

Piisner selgitas, et konkursi eesmärk on väärtustada ettevõtjate tegevust ja tänada neid panuse eest piirkonna arengusse. «Tunnustame edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele,» täpsustas ta.

Kategooriad ja kandidaatide esitamise suunised:

Aasta ettevõte - suurettevõte

Auhinnaga „Aasta suurettevõte" tunnustatakse üle 3 aasta tegutsenud ettevõtet. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte suurettevõtte kategoorias, kus on üle 50 töötaja. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Aasta ettevõte - väikeettevõte

Auhinnaga „Aasta väikeettevõte" tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtet. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte 10-49 töötajaga ettevõtete kategoorias. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Aasta ettevõte - mikroettevõte

Auhinnaga „Aasta mikroettevõte" tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtet. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte kuni üheksa töötajaga ettevõtete kategoorias. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Edukas startija

Ettevõte, mis on tegutsenud kuni 3 aastat. Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted või teenused ja ideed. Nominendi tegevuse kestust arvestatakse konkursi väljakuulutamise seisuga. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi, töötajate arvu kasvu, toote/teenuse unikaalsust, puuduoleva niši täitmist.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Aasta turismitegija

Kategooria eesmärk on tunnustada turismiga tegelevat organisatsiooni, keda iseloomustab kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus. Tunnustatavaks võib olla äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing, füüsilisest isikust ettevõtja, riigimuuseum, ürituse korraldaja, kes on tuntud ja teeb koostööd oma maakonna teiste ettevõtjatega ning on oma tegevusega toetanud turismi arengut Järvamaal. Hindamisel arvestatakse objekti või sündmust külastanud või teenust tarbinud turistide arvu, teenuse/toote uudsust, originaalsust ja vajalikkust, lisandväärtuse pakkumist piirkonnale, keskkonna väärtustamist, jätkusuutlikkust ja tuntust Eestis.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Ettevõtluse edendaja

Ettevõtluse edendajaks võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, kohalik omavalitsus või vabaühendus, mis on märkimisväärselt aidanud kaasa ettevõtluse arengule Järvamaal. Tunnustada silmapaistvat tegu, mis on korda saadetud ettevõtluse edendamiseks. Hindame uudse lahenduse olemust, ainulaadsust, tehnoloogilist läbimurret ja selle mõju lisandväärtuse kasvule.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Aasta pereettevõte

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid pereettevõtteid. Kes on majanduslikult edukad tööandjad ning panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Samuti soodustada positiivset suhtumist ettevõtlusesse ja innustada ettevõtlikku elulaadi.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Aasta talu

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid talusid. Soovime tunnustada julgeid ettevõtjaid maapiirkonnas, kes on majanduslikult edukad ning paistavad silma oma panusega kohaliku piirkonna arengusse. Talud on meie maakonna põllumajanduse alustala, sest nendel on kandev roll toidujulgeoleku tagamisel ning üldisemas plaanis kogu maaelu edendamisel.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Parim kohalik toode ja/või teenus

Konkursi eesmärk on tunnustada parimat kohaliku ettevõtja toodet ja/või pakutavat teenust. Eesmärk on tutvustada Järvamaa kohalikke tooteid ja teenuseid ning nende tootjaid ja pakkujaid, valides esitatud kandidaatide seast välja parima. Auhinna väljaandmise eesmärk on innustada ettevõtjaid tegelema tootearendusega ning uute teenuste loomisega. Hindamisel tuleb kasuks, kui toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; toode/tootmisprotsess on keskkonnasõbralik.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Tervislik töökoht

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid ettevõtteid, kes on töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel arvestanud töötajate tervisega (kutsehaigused, tööohutus, tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine). Ettevõtted, kes keskenduvad töötajate ja klientide tervisele, võtavad arvesse nende ootusi tervise suhtes. On loonud tervist väärtustava ja tervislikke eluviise soodustava keskkonna.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.