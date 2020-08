Teadlased hindavad puugiohtu Järvamaal Eesti madalaimaks

Kõige rohkem puuke on viimase aasta jooksul leitud Harjumaalt, täpsemalt 1899 ning sealne puugioht on hinnatud väga kõrgeks. Järvamaal seevastu on viimase aasta jooksul puugiinfo.ee lehele teatatud vaid 203 puugist. Selle arvuga oleme me maakondade võrdluses viimased ning puugiohtu Järvamaal hinnatakse madalaks.

Naabermaakonnas Lääne-Virumaal on seevastu on viimase aasta jooksul teatatud 762 puugi leidmisest ning puugiohtu hinnatakse seal keskmiseks.

Mõistagi mängib puukidest teatamise juures teatud rolli ka maakonna elanike arv ning see, kui suures mahus TAI teadlased kus maakonnas uuringuid läbi on viinud. Kui varem kogusid puukidega kogutud infot vaid teadlased, siis nüüd on ka tavainimestel võimalik enda puugileiust teada anda ning puugikaardi uuendamisse enda panus anda.

Kuidas puugist teada anda?

Inimeselt, lemmikloomalt või vabast loodusest leitud puugist saab teada anda veebilehel puugiinfo.ee. Kõiki registreeritud leiukohaga puugiandmeid kasutatakse interaktiivse puugikaardi loomisel. Kaardi põhjal saab tuvastada Eesti puugirikkaimad ning inimestele kõige riskantsemad puugihammustuse paigad.

Veebilehe küsimustiku täitmisega registreeritakse puuk andmebaasi ja igale puugile antakse unikaalne ID-number. Puuki TAI-sse uuringule saates tuleb talle kindlasti juurde märkida ID-number, mille järgi saab hiljem teha päringu puugi nakatumise kohta.

Puugikaardilt näeme, kus looduses liikudes peab puukide suhtes eriti ettevaatlik olema. Tänu laialdasemale puugikogumisele saame kaardistada, millised kohad Eestis on kõige puugirikkamad ja kas see tingimata tähendab, et puugid seal on „mürgised”.

Kuidas puuke vältida?