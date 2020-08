Vähi sõeluuringutel osalemine on kasvanud

TAI juhib tähelepanu, et 2020. aasta sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel on veel võimalik osaleda sõeluuringul kuni 2021. aasta jaanuari lõpuni. Tänavu oodatakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 ja 1970. Emakakaelavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990. Jämesoolevähi sõeluuringule oodatakse nii mehi kui naisi sünniaastatega 1952, 1954, 1956, 1958 ja 1960. Varakult avastatud vähk ja vähieelsed muutused on paremini ravitavad.