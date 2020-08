Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et kunstmururullid jõudsid nädala alguseks kohale ja teisipäeval algas nende platsile lahti rullimine. "Kui ilm hullusti ei sega, saab muru maha liimitud ehk reede õhtuks," märkis ta.

Muru rullitakse väljakule laiupidises suunas, sest sedapidi on mänguala Petrovitsi sõnul lühem. "Jalgpallistaadioni laius on 68 meetrit. Mururullis on 40 meetrit katet, mistõttu tuleb jätkata vaid ühest kohast. Pikkupidi 105meetrisele platsile muru rullides tuleks teha kaks jätkamist," selgitas ta.