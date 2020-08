Trennituuri võõrustav koigilane Saima Kams ütles, et KangooJumps treeningud on Eestis küllalt uudne ja alles hoogu koguv ala. "Kaasalöömiseks on vaja erilisi põrkavad jalatseid, mida võib nimetada ka kängurusaabasteks. Trennituuridel osalejad saavad need endale laenutada," selgitas ta.