Sotsiaaldemokraadid soovivad toetada korterelamute renoveerimist Türi vallas

„Türi vallas on korrastatud väga vähe korterelamuid võrreldes muu Eestiga. Meie eesmärk on, et Türi inimeste elamispinnad saaksid korda. Järgmistel aastatel toetab riik väga suurte summadega renoveerimist ning kui me seda võimalust ära ei kasuta, jääme elamispindade osas teistest maha,“ selgitas põhjuseid vallavolikogu liige Lauri Läänemets.