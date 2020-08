Lasteaia tervisetöötaja Mariana Väärtnõu ütles, et uues majas ja uue nime all pole lasteaed nii kaua küll tegutsenud, kuid asutuse ajaarvamine algab ajast, mil tegutseti Paide kesklinnas. "Otsustasime pidustused korraldada sedapuhku just Lillepai majas, kus tegutses kunagi Orava lasteaed, mis oleks sel aastal samuti tähistanud ümmargust tähtpäeva," märkis ta.