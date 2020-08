Eesti Post tähistab Eesti esimese olümpiavõidu 100. aastapäeva hõbemargiga

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas tänu hõbemargi eest, mis kannab väärikalt edasi mälestust Eesti riigi ja spordi jaoks märgilisest võidust. „Eesti Olümpiakomitee poolt täname meie pikaajalist partnerit Eesti Posti, kes on meiega koos tähistanud Eesti spordi ja olümpiaajaloo olulisi tähtsündmusi ning on tähtsustanud seda Eesti spordiajaloo olulist tähtpäeva kauni hõbemargiga. Ajaloo mäletamine on oluline, kuna me kõik teame, kui tähtsad on elus esimesed sammud, millele ehitatakse üheskoos üles tulevik. Meie jõud peitub meie juurtes ja seda nii sugupuu kui ka kogukonna kontekstis. Parim viis sellele tugevusele toetuda on seda mäletada,“ lausus Sõõrumaa.

Eesti Posti juhatuse esimehe Ansi Arumeele sõnul on Eestis olümpiamängudele pühendatud marke ilmunud 19, lisaks on kaasaegsete olümpiasangarite võitude jäädvustamiseks ilmunud kuus marki. „Tänavu, kui 100 aastat möödub Eesti esimesest olümpiavõidust, saab see sündmus jäädvustatud puhtast hõbedast postmargiga. Võib küll küsida, et kui tegu on olümpiavõiduga, siis miks mitte kullast – aga soov pole edasi anda mitte medali värvi, vaid Eesti olümpialiikumise hinge - puhas, selge ja väärikas hõbe on Eesti inimestele kindlasti omasem,“ ütles Arumeel.

Postmargi autor on kunstnik Indrek Ilves, kes on loonud paljud Eesti spordimargid, sealjuures Londoni, Rio ja PyeongChangi olümpiamängude puhul välja antud postmargid.

Ilves tõi välja, et hõbemargi loomine on eriline protsess. "Alfred Neulandi mark on puhtast hõbedast, mis tähendab, et see pole trükitud nagu tavapärased pabermargid, vaid vermitud. Seega trükitehnoloogiliselt sarnanes selle tootmine pigem müntide vermimise kui postmargi trükkimisega. Ka hõbemargi kujundust luues tuli arvestada, et värve kasutada ei saa, kõik on monokroomne, must-valgetes toonides, kuigi mark realiseerub lõpuks hõbedasena,” selgitas Ilves.

Ilvese sõnul oli suureks väljakutseks margi kujunduse põhjaks olnud foto taastamine. ”Kuna see oli pildistatud enam kui 100 aastat tagasi, oli foto saanud ajahambast pureda ja nägin kõvasti vaeva selle taastamisega. Valminud hõbemargil on kujutatud Neuland ajastutruu hoiaku ja riietusega, lisaks on seal tähtpäeva markeerivad elemendid," kirjeldas Ilves.

Eelkõige meenetootena mõeldud hõbepostmargi hind on 13 eurot ning sobib ideaalselt nii filatelisti kui ka spordihuvilise kogusse. Postmarki trükitakse piiratud koguses 10 000 tükki, millest 500 on pakendatud spetsiaalse kinkekarbi sisse (kinkekarbiga margi hind on 20 eurot).