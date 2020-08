Bändi üks liikmeid, Järva-Jaani kooli direktor Raigo Prants rääkis juuli alguses, et pärast albumi ilmumist tuleb kindlasti ka esitluskontsert. Mõlgutatud on isegi üle-eestilisele tuurile mineku mõtteid. Prants täheldas, et neil on üsna hea meeskond ja häid abilisi ka väljaspool bändi koosseisu.