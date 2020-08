EKRE avaldus: Abielu kui perekonna alusväärtuse üle saab otsustada ainult rahvas!

Avalduses on öeldud, et ühiskonda lammutavate vasakäärmuslike poliitaktivistide ja neid innustava president Kersti Kaljulaidi süsteemsed rünnakud traditsioonilise peremudeli vastu tõestavad, et see peremudel vajab veelgi tugevamat, järjekindlat ja põhimõttekindlat kaitset.