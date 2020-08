Kärumuuseumi on enda jaoks avastanud mitmed kuulsused

Türi vallas Kärus asuva kärumuuseumi eestvedaja Aljona Surzikova andis teada, et muuseumiöö puhul on majas avatud uus näitus „Karud saavad aru”. Juulikuus külastas muuseumi Rakvere töökeskuses vabatahtlikuna töötav Maie Sild, kellel on kodus mängukarude kollektsioon. Ta käis välja mõtte, tuua mõmmikud kärumuuseumisse küll ning nüüd ongi 103 karu muuseumis vaatamiseks väljas. Kärumuuseumi on viimasel ajal enda jaoks avastanud mitmedki tuntud inimesed - nii on Käru muuseumi sel suvel väisanud Kristina Šmigun-Vähi koos ema ja türega, aga ka maailmameister Nikolai Novosjolov perega.