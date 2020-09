Arvo Pärdi loomingule keskenduv konverents lükkub 2021. aastasse

„Otsus sündis raske südamega – oli ju konverents mõeldud tähistama Arvo Pärdi 85. sünnipäeva, tuues sel puhul Eestisse tunnustatud Pärdi-uurijad üle maailma,“ märkis konverentsi programmi kuraator, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Toomas Siitan. Ta lisas, et praeguste arengute valguses on välisesinejate füüsiline osalemine oktoobris toimuval konverentsil viiruseohu ja reisipiirangute tõttu sisuliselt välistatud.

Konverents toimub juba välja kuulutatud esinejate ja programmiga 15.–16. oktoobril 2021. „Meil on hea meel tõdeda, et enamik konverentsi esinejatest on oma osalemist juba kinnitanud,“ lisas Kristina Kõrver Arvo Pärdi Keskusest.