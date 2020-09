Meelis Rooba: Soovin Eesti jalgpalli jätta jälje õpilaste kaudu

Ajakirjas Jalka lugejate küsimustele vastanud Rooba tunnistas, et kui ta teeb noortega üks-kaks aastat tööd, siis ei ole panus väga suur. „Praeguste poistega olen kolm aastat tegelenud ja alles nüüd tunnen, et nad hakkavad asjadest aru saama. Näen, et neil silm särab ja nende eesmärk on saada jalgpalluriks,“ sõnas ta. „Kui poisid on olemas, siis on vaja treenerit, kes suudab nad sellele tasemele viia. Ma tahaks Eesti jalgpalli oma jälje jätta õpilaste kaudu, kes suudavad koondise tasemel mängida. Näeme ka praegu, et noorte seast tulevad huvitavad poisid peale.“