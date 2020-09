Algas suitsukonide korjamise kampaania

Näitleja Andrus Vaarik korjas 15 minutit konisid Tallinna vanalinnas. “Minule on saanud vastumeelseks koni maha viskamine, vahel kõnnin terve tee kodust teatrisse ja koni on seni taskus, kuni prügikasti näen,” räägib ta.

Näitleja Maiken Pius lisab: “Kuidagi tobe ja isegi alandav on teiste järelt koristada, aga tahan, et oma kodukandis oleks ilus jalutada. Siis koristan ikka!”

Ansambli Metsatöll laulja Markus Teeäär on üllatunud, kui palju konisid meie ümber on. “Pole ime, et need konid ringiga meie toidulauale jõuavad, nad on ju kõikjal,” ahastab Teeäär.

Näitleja Andrus Vaarik korjas 15 minutit konisid Tallinna vanalinnas.

Oma panuse puhtama elukeskkonna nimel on tänaseks andnud ka Saara Pius, Kristel Aaslaid, Ariadne, Rasmus Rändvee, Trad.Attack!, Mick ja Angeelia Pedaja, Gerd Kanter, Kristian Kullamäe ja paljud teised.

Koristusaktsiooni korraldajate sõnul on iga koni loodusest üles korjamine väga oluline. “Üks koni võib mürgitada kuni tuhat liitrit vett ja hävitada ruutmeetri jagu elusloodust. Need numbrid on väga tõsised,” kinnitab projektijuht Marii Joala. Maailmakoristuse eestvedaja Mart Normet lisab, et probleem algab ühest konist. “Eriti konist, mida tuleb loodusest otsida liiva või muru seest – kui meie seda üles ei leia, siis see jääbki elukeskkonda mürgitama.”

“Meri algab siit” algataja Andre Pichen rõõmustab, et Tallinna linn kui Euroopa rohelise pealinna kandidaat võtab konireostuse teemat tõsiselt. “Tallinna initsiatiivil värvisime kaevuluugid pealinnas lausa kollaseks ja tõmbasime kasti ka veel ümber, et oleks selgelt aru saada, et koni ei tohi visata sademeveekaevu, kust ta läheb suure tõenäosusega otse merre,” kirjeldab Pichen.

Nädala jooksul on kollased kaevuluugimärgistused saanud Tallinna kesklinn, Lasnamäe, Nõmme ja Tallinna sadam. Abikäe on ulatanud ja märgistused saavad Tallinna lennujaam ning Ülemiste City. Kampaania vastu on huvi üles näidanud teisedki linnad ehk markeeritavate linnade arv kasvab.